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Опальный Селезнев тренируется с Усиком: "Жень, когда бой против Джошуа?"

2 марта, 20:36

Елена Павлова Елена Павлова

Фоловеры оживились, увидев такую яркую компанию

Украинский нападающий Евгений Селезнев, которого "Колос" исключил из заявки на УПЛ, теперь тренируется с боксером Александром Усик. По крайне мере, спортсмены в последнее время несколько раз пересекались в одном из залов Киева.

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"Когда тренировка в кайф", – подписал последнее фото в своем Instagram Селезнев.

"Жень, когда у тебя бой против Энтони Джошуа?", – начали троллить Селезнева фоловеры. "Залетите таким кагалом в "Колос" – уже завтра будешь в "старте", – шутили подписчики.

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Ранее сообщалось, что Селезнева выгнали из "Колоса" за нарушение режима на зимнем сборе в Турции. Якобы накануне товарищеского матча с брестским "Рухом" он встречался с друзьями и выпивал. А в компании был и бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин. А на следующий день был не в состоянии выйти на поле.

Отметим, что Селезнев "исповедался" после отчисления из "Колоса" и опроверг историю с пьянкой. Форвард рассказал свою версию произошедшего. И отметил, что из него "делают конченого алкоголика".

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол

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футболист боксер тренировка Евгений Селезнев Александр Усик
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