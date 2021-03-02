Опальный Селезнев тренируется с Усиком: "Жень, когда бой против Джошуа?"

Украинский нападающий Евгений Селезнев, которого "Колос" исключил из заявки на УПЛ, теперь тренируется с боксером Александром Усик. По крайне мере, спортсмены в последнее время несколько раз пересекались в одном из залов Киева.

Реклама

Читайте также: "Пригласили Селезнева, и полкоманды начали бухать": босс клуба прошелся по ветерану

"Когда тренировка в кайф", – подписал последнее фото в своем Instagram Селезнев.

"Жень, когда у тебя бой против Энтони Джошуа?", – начали троллить Селезнева фоловеры. "Залетите таким кагалом в "Колос" – уже завтра будешь в "старте", – шутили подписчики.

Реклама

Ранее сообщалось, что Селезнева выгнали из "Колоса" за нарушение режима на зимнем сборе в Турции. Якобы накануне товарищеского матча с брестским "Рухом" он встречался с друзьями и выпивал. А в компании был и бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин. А на следующий день был не в состоянии выйти на поле.

Отметим, что Селезнев "исповедался" после отчисления из "Колоса" и опроверг историю с пьянкой. Форвард рассказал свою версию произошедшего. И отметил, что из него "делают конченого алкоголика".

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама