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Опальний Селезньов тренується з Усиком: "Жень, коли бій проти Джошуа?"

2 березня, 20:36

Олена Павлова Олена Павлова

Фоловери пожвавилися, побачивши таку яскраву компанію

Український нападник Євген Селезньов, якого "Колос" виключив з заявки на УПЛ, тепер тренується з боксером Олександром Усиком. Принаймні, спортсмени останнім часом кілька разів перетиналися в одному із залів Києва.

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"Коли тренування в кайф", – підписав останнє фото в своєму Instagram Селезньов.

"Жень, коли у тебе бій проти Ентоні Джошуа?", – почали тролити Селезньова фоловери. "Заскочите таким кагалом в "Колос" – вже завтра будеш в "старті", – жартували підписники.

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Раніше повідомлялося, що Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режимуна зимових зборах в Туреччині. Нібито напередодні товариського матчу з брестським "Рухом" він зустрічався з друзями і випивав. А в компанії був і колишній нападник збірної України Андрій Воронін. А наступного дня був не в змозі вийти на поле.

Відмітимо, що Селезньов "висповідався" після відрахування з "Колосу"і спростував історію з п'янкою. Форвард розповів свою версію події. І зазначив, що з нього "роблять безнадійного алкоголіка".

Селезньов про відрахування з "Колоса" Відео: Канал Футбол

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футболіст боксер тренування Євген Селезньов Олександр Усик
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