"Запросили Селезньова, і півкоманди почали бухати": бос клубу пройшовся по ветерану

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк розкритикував досвідчених нападників Євгена Селезньова та Артема Мілевського. Бос клубу з Петрово підкреслив, що ніколи б не запросив їх у свою команду. Раніше ми писали, що "Колос" видав ще один крутий матч без Царя.

Реклама

Читайте також: "Тільки з Гордоном залишилося поговорити": Селезньову дорікнув колишній збірник

"Селезньова і Мілевського треба забувати. Є молоді злопці, про яких треба говорити. Піар, що "Колос" запросив Селезньова? Всі дотримувалися спортивного режиму, а потім півкоманди почали бухати. Так хіба це піар? "Інгулець" на слуху через те, що він не платить арбітрам, чесно виходить на кожну гру, б'ється на полі. Ось це, я розумію, піар!" – сказав Поворознюк Footboom.

"Фішка не в тому, щоб запрошувати в команду Селезньова або Мілевського. Кращий піар – виходити на поле, робити головою підкати, рубатися і вмирати! Якщо Селезньов і Мілевський грають у футбол, то я – іспанський льотчик! Поки я президент, цих гравців в "Інгульці" не буде ніколи. Навіть якщо б нам давали задарма", – сказав Поворознюк.

Реклама Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Раніше повідомлялося, що Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режиму на зимових зборах в Туреччині. Нібито напередодні спарингу з брестським "Рухом" він зустрічався з друзями і випивав. А в компанії був і колишній нападник збірної України Андрій Воронін. А наступного дня був не в змозі вийти на поле.

Контракт нападника з клубом ще не розірвали. Але опальний Селезньов тренується з юнацькою командою "Колоса" всупереч забороні.

Селезньов про відрахування з "Колоса" Відео: Канал Футбол

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама