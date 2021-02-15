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"Только с Гордоном осталось поговорить": Селезнева упрекнул бывший сборник

15 февраля, 10:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вячеслав Шевчук считает, что Евгений дал слишком много интервью в последнее время

В украинском футболе никак не утихнет скандал вокруг отчисления Евгения Селезнева из "Колоса". Пока что 35-летний форвард не играет, но и контракт с ним клуб из Ковалевки еще не разорвал. Тем временем, Селезнев "исповедался" после отчисления из "Колоса". При этом его бывший партнер в "Шахтере" и сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что Женя слишком много говорит.

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Экс-защитник искренне признался в том, как оценивает себя и Селезнева в комментарии на канале "Футбол 1":

"Я никогда не был талантливым, как Леоненко и Селезнев. Был работягой, носил рояль, всегда был дисциплинированным... Все знают, что у Жени непростой характер. Я не до конца понимаю, что же произошло у него с клубом.

"Колос" никакой информации не предоставляет. А Женя за последнее время столько поговорил – со всеми таблоидами, журналистами. Осталось только Дмитрию Гордону еще дать интервью.

Нужно было сразу решать конфликт. Женя должен был по-мужски переговорить с Костышиным, а сейчас просто отговорки. На мой взгляд, Женя уже не вернется в "Колос" – судя по поведению руководства клуба. Команда в матче против "Шахтера" отлично справлялась без него".

Узнайте, с кем выпивал Селезнев: полный список. Футболист провел время в компании Воронина, Милевского и трех россиян, но утверждает, что было это за несколько дней до обвинений в его адрес.

Вспомним, как Евгений играл против "Ариса" в Лиге Европы:

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