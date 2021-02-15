"Тільки з Гордоном залишилося поговорити": Селезньову дорікнув колишній збірник

В українському футболі ніяк не вщухне скандал навколо відрахування Євгена Селезньова з "Колоса". Поки що 35-річний форвард не грає, але і контракт з ним клуб з Ковалівки ще не розірвав. Тим часом, Селезньов "висповідався" після відрахування з "Колоса". При цьому його колишній партнер в "Шахтарі" і збірній України В'ячеслав Шевчук вважає, що Женя дуже багато говорить.

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Екс-захисник щиро зізнався в тому, як оцінює себе і Селезньова в коментарі на каналі "Футбол 1":

"Я ніколи не був талановитим, як Леоненко й Селезньов. Був роботягою, носив рояль, завжди був дисциплінованим... Всі знають, що у Жені непростий характер. Я не до кінця розумію, що ж сталося у нього з клубом. "Колос" ніякої інформації не надає. А Женя за останній час стільки поговорив – з усіма таблоїдами, журналістами. Залишилося тільки Дмитру Гордону ще дати інтерв'ю".

Дізнайтеся, з ким випивав Селезньов: повний список. Футболіст провів час у компанії Вороніна, Мілевського та трьох росіян, але стверджує, що було це за кілька днів до звинувачень на його адресу.

Згадаймо, як Євген грав проти "Аріса" в Лізі Європи:

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