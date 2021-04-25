Я завтра скажу, что марсиане прилетели, – игрок Колоса о пьяном дебоше в поезде

Полузащитник команды из Ковалевки Вячеслав Чурко прокомментировал скандальный инцидент, который случился с командой в начале апреля

Вячеслав Чурко

Продолжается обсуждение неприятной ситуации с футболистами Колоса. Нескольких парней обвинили в неподобающем поведении в поезде, на что они отказались полностью признавать свою вину. Хотя тренер Колоса Руслан Костышин оштрафовал своих игроков.

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Вчера же команда обыграла Ворсклу, а футболисты Колоса изобразили на поле поезд. После игры 27-летний полузащитник Вячеслав Чурко в комментарии телеканалам Футбол изложил свое видение скандала:

"Мне эта ситуация вообще непонятна. Я ни одного человека из того купе не знаю – девушки или не девушки, сколько там их ехало. А они говорят, что кто-то хамил, употреблял, – пусть покажут какие-то доказательства. Любой может прийти и сказать, что они там пили или что-то делали. За себя я могу сказать, что ничего не пил, а девушек даже в лицо не видел. Целую неделю работали, а нас грязью облили. Можно говорить что угодно. Я завтра скажу, что марсиане прилетели. Так что, мне надо верить? XXI век, были бы фотографии, видео, но если "Укрзалізниця" не имеет вопросов, полиция – тоже. Кто-то что-то написал, а этому поверили. Извините..."

Напомним, ранее игроков Колоса обвинили в том, что они устроили дебош в поезде Ужгород – Киев, выломав дверь в купе у девушек, возвращавшихся с похорон подруги. В СМИ называли имена Владимира Лысенко, Вадима Милько, Вячеслава Чурко и Кирилла Петрова.

Вчера Колос обыграл Ворсклу в чемпионате Украины:

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