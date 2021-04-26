Тренер Колоса извинился за матерщину в эфире по поводу скандала в поезде

Руслан Костышин считает ситуацию слишком раздутой, извиняется за свои нецензурные выражения, но продолжает защищать футболистов от "грязных фантазий"

Колос из Ковалевки продолжает оставаться в центре внимания. После обсуждения скандальной ситуации с несколькими игроками команды Руслан Костышин позволил себе не сдержаться и употребить непечатные слова. Однако позже посчитал необходимым извиниться.

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Напомним, как тренер Колоса высказался о дебоше своих футболистов в поезде.

Слова специалиста приводит официальный сайт клуба:

"Я хотел бы извиниться перед болельщиками за свои эмоциональные комментарии, в которых присутствовала ненормативная лексика. Я понимаю, что футбол смотрят дети, женщины, и таким словам не место в публичных местах. Но в то же время я хотел бы подчеркнуть, что от содержания сказанного я не отказываюсь. Я защищал и буду защищать своих игроков от ничем не подтвержденных обвинения и грязных фантазий некоторых журналистов".

Колос после разгрома Ворсклы поднялся уже на четвертое место. Вот так комментировал события Костышин.

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В следующем туре 1 мая коллектив из Ковалевки сразится в Чернигове с Десной, которая опустилась на шестое место и отстает на одно очко.

Читайте, что сказал игрок Колоса о пьяном дебоше в поезде: "Я завтра скажу, что марсиане прилетели".

Смотрите обзор матча Колос – Ворскла в УПЛ:

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