Подвиг Десны: команда отыграла два мяча в матче против Колоса

Черниговский клуб в меньшинстве сумел спасти очки в поединке с Колосом, благодаря автоголу в самой концовке встречи

/ Фото: ФК "Десна" Чернигов

24-й тур чемпионата Украины по футболу открыли Десна и Колос. У обеих команды мотивация запредельная. Борьба за бронзовые медали и путевку в еврокубки. Чуть ближе к Европе были игроки Колоса. Но Десна совершила подвиг, отыграла два мяча.

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Счет был открыт на 30-й минуте. После навеса со штрафного Петров головой переправил мяч в сетку. А после перерыва Чурко положил мяч в дальний угол и увеличил преимущество Колоса.

Лишь после этого проснулась Десна. Вернул команду в игру блестящий удар со штрафного Калитвинцева. Но вскоре хозяева остались в меньшинстве. На 67-й минуте за две желтые карточки поле покинул Огиря.

В такой критический момент за Десну сыграл фарт и соперник. Кравченко в безобидной ситуации срезал мяч в собственные ворота.

Ничья, которая до матча Ворсклы против Динамо оставляет обе команды в зоне Лиги конференций.

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Десна – Колос – 2:2

Голы: Калитвинцев (59), Кравченко (84, авт.) – Петров (30), Чурко (53)

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Обзор матча Десна – Колос:

Турнирная таблица