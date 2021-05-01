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Подвиг Десны: команда отыграла два мяча в матче против Колоса

1 мая, 16:02

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Черниговский клуб в меньшинстве сумел спасти очки в поединке с Колосом, благодаря автоголу в самой концовке встречи

/ Фото: ФК "Десна" Чернигов

24-й тур чемпионата Украины по футболу открыли Десна и Колос. У обеих команды мотивация запредельная. Борьба за бронзовые медали и путевку в еврокубки. Чуть ближе к Европе были игроки Колоса. Но Десна совершила подвиг, отыграла два мяча.

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Счет был открыт на 30-й минуте. После навеса со штрафного Петров головой переправил мяч в сетку. А после перерыва Чурко положил мяч в дальний угол и увеличил преимущество Колоса.

Лишь после этого проснулась Десна. Вернул команду в игру блестящий удар со штрафного Калитвинцева. Но вскоре хозяева остались в меньшинстве. На 67-й минуте за две желтые карточки поле покинул Огиря.

В такой критический момент за Десну сыграл фарт и соперник. Кравченко в безобидной ситуации срезал мяч в собственные ворота.

Ничья, которая до матча Ворсклы против Динамо оставляет обе команды в зоне Лиги конференций.

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Десна – Колос – 2:2
Голы: Калитвинцев (59), Кравченко (84, авт.) – Петров (30), Чурко (53)

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Обзор матча Десна – Колос:

Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забитые 51
Пропущеные 14
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
23
13
6
4
44
18
26
45
Забитые 44
Пропущеные 18
Разница 26
Результаты последних матчей: П П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
23
12
5
6
40
21
19
41
Забитые 40
Пропущеные 21
Разница 19
Результаты последних матчей: П В П В В
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забитые 32
Пропущеные 21
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забитые 33
Пропущеные 23
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забитые 31
Пропущеные 31
Разница 0
Результаты последних матчей: В П П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
5
10
34
34
0
29
Забитые 34
Пропущеные 34
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
7
4
12
22
48
-26
25
Забитые 22
Пропущеные 48
Разница -26
Результаты последних матчей: В В П П В
10
МариупольМариупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забитые 22
Пропущеные 38
Разница -16
Результаты последних матчей: П Н П В Н
11
ОлимпикОлимпикОли
23
6
3
14
27
41
-14
21
Забитые 27
Пропущеные 41
Разница -14
Результаты последних матчей: В П Н П П
12
РухРухРух
23
4
9
10
21
37
-16
21
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: В Н В П П
13
ИнгулецИнгулецИнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забитые 20
Пропущеные 35
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П В
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забитые 15
Пропущеные 40
Разница -25
Результаты последних матчей: П В П Н Н

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