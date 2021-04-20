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Футболиста Селезнева заставили отжиматься на льду (видео)

20 апреля, 15:41

Олег Люлька Олег Люлька

Во время простоя в футболе экс-игрок сборной Украины занял себя другими видами спорта – боксом и хоккеем. Смотрите, как Евгений держится на коньках

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев, который после ухода из Колоса остается без клуба, все активнее заявляет о себе в хоккее.

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Под присмотром генерального директора УХЛ Сергея Варламова Селезнев выиграл два ледовых челленджа у ведущего XSport Игоря Киричка. Правда, проиграв третий – на точность бросков с дальней дистанции – футболист все-таки вынужден был десять раз отжаться на льду.

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- Не думал стать чемпионом Украины сразу в двух игровых видах спорта – футболе и хоккее? – поинтересовались у Селезнева.

- Я полулюбитель. Зачем я кому-то буду мешать стать профессионалом? Даже когда я приезжаю и тренируюсь с киевским Лавром, я старюсь особо не лезть, чтобы у других был шанс вырваться, стать чемпионом, сыграть в НХЛ. Стараюсь меньше принимать шайбу, чтобы не позориться, – говорит Селезнев.

Смотрите, как ранее финалист Лиги Европы Селезнев с легкостью реализовал буллит:

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хоккей футболист Евгений Селезнев

Источник: XSport

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