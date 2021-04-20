Футболиста Селезнева заставили отжиматься на льду (видео)

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев, который после ухода из Колоса остается без клуба, все активнее заявляет о себе в хоккее.
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Под присмотром генерального директора УХЛ Сергея Варламова Селезнев выиграл два ледовых челленджа у ведущего XSport Игоря Киричка. Правда, проиграв третий – на точность бросков с дальней дистанции – футболист все-таки вынужден был десять раз отжаться на льду.
- Не думал стать чемпионом Украины сразу в двух игровых видах спорта – футболе и хоккее? – поинтересовались у Селезнева.
- Я полулюбитель. Зачем я кому-то буду мешать стать профессионалом? Даже когда я приезжаю и тренируюсь с киевским Лавром, я старюсь особо не лезть, чтобы у других был шанс вырваться, стать чемпионом, сыграть в НХЛ. Стараюсь меньше принимать шайбу, чтобы не позориться, – говорит Селезнев.
Смотрите, как ранее финалист Лиги Европы Селезнев с легкостью реализовал буллит:
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