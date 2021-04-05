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Еротичне відео з голою Іриною Морозюк: прикрилася тільки апельсинчиком

5 квітня, 22:41

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Море, сонце, пісок і секс на пляжі – головні бажання красуні

Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина на своїй сторінці в Instagram поділилася неймовірно гарячим відео. Дівчину зняли в еротичній позі і без трусиків, а інтимне місце красуні прикриває фрукт.

"Погодьтеся, що холод остобісів. Якось все занадто затяглося в цьому році. Я як людина, яка народилася влітку... втомилася мерзнути! Хочу море, сонце, пісок і секс на пляжі. Шалено скучила за легкому одязі", – написала під відео Ірина.

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дівчина WAGs Ірина Морозюк

Джерело: Сегодня|Спорт

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