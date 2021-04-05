Эротическое видео с голой Ириной Морозюк: прикрылась только апельсинчиком

Море, солнце, песок и секс на пляже – главные желания красотки

Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина на своей странице в Instagram поделилась невероятно горячим видео. Девушку засняли в эротической позе и без трусиков, а интимное место красотки прикрывает фрукт.

"Согласитесь, что холод осточертел. Как-то все слишком затянулось в этом году. Я как человек, который родился летом... устала мерзнуть! Хочу море, солнце, песок и секс на пляже. Безумно соскучилась по легкой одежде", – написала под видео Ирина.

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