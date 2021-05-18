Бюстгальтер тріщить по швах від її грудей! "Вогонь" від дочки футболіста-алкоголіка

Британка Б'янка Гаскойн продовжує запалювати в соцмережах, публікуючи відверті фотографії в спідній білизні. Шанувальники кажуть, що красивішого тіла не бачили

Модель спідньої білизни Б'янка Гаскойн / Фото: Instagram

Сексапільна дочка одного з найкращих і найскандальніших англійських футболістів Пола Гаскойна Б'янка розбурхала фоловерів черговим пікантним знімком, на якому бюстгальтер "тріщить по швах" від її грудей.

"До біса оголення", – як не дивно, саме таким чином підписала Б'янка цей знімок в Instagram

"Найкраще тіло, яке я бачив", – зауважив у коментарі один з підписників красуні

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Нагадаємо, що Б'янка – прийомна дочка Гаскойна від шлюбу з давньою подругою Шеріл, який тривав лише три роки. Проте дівчина взяла собі прізвище колишнього футболіста і навіть намагалася допомогти йому в боротьбі з алкоголем. Але потім на всю країну заявила, що Гаскойн неодноразово бив її матір, а Пол у відповідь відмовився від неї як дочки.

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