Гарячі фото гольфістки, що пішла в модельний бізнес

Чарівна дочка гравця в американський футбол Тіма Кірні Кеті за вказівкою батька з дитинства займалася гольфом, потім пробувала себе в журналістці, але в підсумку зупинилася на кар'єрі моделі. І вибір явно був зроблений правильно. Ви тільки подивіться на її шикарні форми!
До речі, дівчина подавала надії ще в юному віці, адже вже в 2012 році завоювала титул Міс Міссурі і також брала участь в конкурсі Міс США.
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