Гарячі фото гольфістки, що пішла в модельний бізнес

Кеті Кірні могла стати успішною гольфісткою, як цього хотів її батько, але вибрала кар'єру в модельному бізнесі. Судячи з її фото в соцмережах, вибір вона зробила правильний

Кеті Кірні займалася гольфом, але знайшла себе в модельному бізнесі / Фото: Instagram

Чарівна дочка гравця в американський футбол Тіма Кірні Кеті за вказівкою батька з дитинства займалася гольфом, потім пробувала себе в журналістці, але в підсумку зупинилася на кар'єрі моделі. І вибір явно був зроблений правильно. Ви тільки подивіться на її шикарні форми!

До речі, дівчина подавала надії ще в юному віці, адже вже в 2012 році завоювала титул Міс Міссурі і також брала участь в конкурсі Міс США.

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