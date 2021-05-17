Це гонитва за ідеалом в Instagram: знаменита українка проти "уколів краси"

Українська гімнастка зізналася, що часто себе порівнювала з дівчатами з соцмереж, через що у неї були комплекси. Тим не менш, вона виступає за природну жіночу красу

Анна Різатдінова виступає за природню красу / Фото: Instagram

Срібна призерка Олімпіада-2016 українська гімнастка Ганна Різатдінова на своїй сторінці в Instagram поміркувати про сучасні тренди жіночої краси. Титулована спортсменка зізналася, що не підтримує кардинальну зміну зовнішності заради краси в соцмережах.

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"Я собі не подобаюся! Я вам вже розповідала, що у мене були комплекси, пов'язані із зовнішністю. Адже коли ти займаєшся спортом 24/7, у тебе практично немає вільного часу. І не встигаєш стежити за зовнішністю. У період підготовки інші пріоритети – тренування і завоювання медалів.

Коли Instagram став уже невід'ємною частиною нашого життя, стало складніше. Ми бачили фото дівчат нашого віку, які вже коректували свою зовнішність. Звичайно ж, через це виникали комплекси. Ти просто згадуєш, яка йдеш після тренування – втомлена, з мокрим волоссям, яскраво-червоного кольору. І починаєш порівнювати себе з красивими і нафарбованими дівчатами на фото.

У такі моменти дуже важливо не загубитися в світі соціальних мереж. Пам'ятайте: ми бачимо лише обкладинку і не знаємо, як людина виглядає в житті.

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Дівчата зараз часто роблять "уколи краси". Все це – гонитва за ідеалом, який бачимо в Instagram. Але забуваємо, що на фото накладають фільтри, їх ретушують в різних програмах. На жаль, багато хто готовий змінити свою унікальну зовнішність, слідуючи якимись трендам. Але не забувайте про те, що картинка в Instagram дуже часто відрізняється від реального життя. Це не правильно.

Я не виступаю проти того, що іноді можна щось в собі підкоригувати. Але мінімально! Адже я бачила випадки, коли дівчата повністю міняли свою зовнішність за допомогою ін'єкцій, і їх риси обличчя порушувалися.

У мене теж був період, коли я думала, а чи не підкоригувати свою зовнішність. Настільки сильно впливають ідеальні картинки дівчат! Я порівнювала себе з іншими і бачила в собі тільки недоліки. І таке ставлення до себе відчувалося навіть на фото.