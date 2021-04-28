Як позбутися стресу: шість перевірених способів Анни Різатдінової

Знаменита гімнастка Ганна Різатдінова розповіла, як вона позбавляється від стресу – на першому місці у спортсменки заняття йогою

Зірка художньої гімнастики, бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова назвала шість способів, як позбутися від стресу.

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"Стрес і апатія, на жаль, часто супроводжують мене по життю. Багато радять в таких випадках зайнятися спортом. Але я і так в цій справі все своє життя, тому такий варіант не підходить. Ділюся з вами речами, які дуже мені допомагають", – написала спортсменка в Instagram.

1. Йога

Це супер засіб від поганого настрою. Можливо ви чули, що на заняттях з йоги можна поліпшити контроль над розумом і тілом. Це дійсно працює! Під час асан ти концентруєшся на головному і позбавляєшся від сміття в голові.

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2. Робота

Якщо постійно сидіти вдома і занурюватися в свої думки, можна зайти в глухий кут. А при посиленій зайнятості апатія, як правило, не затримується надовго. Вам просто буде не до цього!

3. Аркуш паперу

Часом це найкращий друг. Я просто беру чистий аркуш і пишу, що ж турбує. Намагаюся проаналізувати, що стало причиною апатії. І чого я хочу? Що потрібно для щастя? Тоді все відразу стає ясно і зрозуміло.

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4. Самота

Іноді мені потрібно побути наодинці з собою, почути внутрішній голос. Як правило, тоді проводжу час в Києво-Печерській Лаврі – можу сидіти там на лавочці годинами. Або ж в машині. Ще обов'язково включаю улюблений повільний трек і намагаюся подивитися на ситуацію з боку. Даю собі час, щоб знову полюбити життя і зрозуміти, що не все так погано! А все найкраще ще попереду.

5. Перезавантаження

Часто зміна обстановки, навіть всього на кілька днів, допомагає нам перезавантажитися.

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6. Перегляд улюбленого фільму

Так, дівчатка, це саме той момент, коли сміливо треба купити найсмачніше морозиво і дозволити собі не думати про вагу, зовнішній вигляд, а просто побалувати себе!

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова думала про самогубство: "Господи, нехай мене машина зіб'є".