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Это погоня за идеалом в Instagram: знаменитая украинка против "уколов красоты"

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 мая, 23:32
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Украинская гимнастка призналась, что часто себя сравнивала с девушками из соцсетей, из-за чего у нее были комплексы. Тем не менее, она выступает за естественную женскую красоту
Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту
Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту / Фото: Instagram

Серебряная призерка Олимпиада-2016 украинская гимнастка Анна Ризатдинова на своей странице в Instagram порассуждала о современных трендах женской красоты. Титулованная спортсменка призналась, что не поддерживает кардинальное изменение внешности ради красоты в соцсетях.

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"Я себе не нравлюсь! Я вам уже рассказывала, что у меня были комплексы, связанные с внешностью. Ведь когда ты занимаешься спортом 24/7, у тебя практически нет свободного времени. И не успеваешь следить за внешностью. В период подготовки другие приоритеты – тренировки и завоевание медали.

Когда Instagram стал уже неотъемлемой частью нашей жизни, стало сложнее. Мы видели фото девочек нашего возраста, которые уже корректировали свою внешность. Конечно же, из-за этого появлялись комплексы. Ты просто вспоминаешь, какая идешь после тренировки – уставшая, с мокрыми волосами, пунцового цвета. И начинаешь сравнивать себя с красивыми и накрашенными девушками на фото.

В такие моменты очень важно не потеряться в мире социальных сетей. Помните: мы видим лишь обложку и не знаем, как человек выглядит в жизни.

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Девушки сейчас часто делают "уколы красоты". Все это – погоня за идеалом, который видим в Instagram. Но забываем, что на фото накладывают фильтры, их ретушируют в разных программах. К сожалению, многие готовы изменить свою уникальную внешность, следуя какими-то трендам. Но не забывайте о том, что картинка в Instagram очень часто отличается от реальной жизни. Это неправильно.

Я не выступаю против того, что иногда можно что-то в себе подкорректировать. Но минимально! Ведь я видела случаи, когда девочки полностью меняли свою внешность с помощью инъекций, и их черты лица нарушались.

У меня тоже был период, когда я задумывалась, а не подкорректировать ли свою внешность. Настолько сильно влияют идеальные картинки девушек! Я сравнивала себя с другими и видела в себе только недостатки. И такое отношение к себе ощущалось даже на фото.

Вам может казаться, что на фото я идеальная, но у меня тоже есть растяжки. Также были высыпания, выпирал живот, о чем я вам рассказывала. Но когда приняла все это и полюбила, то начала излучать абсолютно иную энергетику. Девочки, полюбите себя – и вас полюбят другие!"

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