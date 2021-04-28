Как избавиться от стресса: шесть проверенных способов Анны Ризатдиновой

Знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, как она избавляется от стресса – на первом месте у спортсменки занятия йогой

Звезда художественной гимнастики, бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова назвала шесть способов, как избавиться от стресса.

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"Стресс и апатия, к сожалению, часто сопровождают меня по жизни. Многие советуют в таких случаях заняться спортом. Но я и так в этом деле всю свою жизнь, поэтому такой вариант не подходит. Делюсь с вами вещами, которые очень мне помогают", – написала спортсменка в Instagram.

1. Йога

Это супер средство от плохого настроения. Возможно вы слышали, что на занятиях по йоге можно улучшить контроль над разумом и телом. Это действительно работает! Во время асан ты концентрируешься на главном и избавляешься от мусора в голове.

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2. Работа

Если постоянно сидеть дома и погружаться в свои мысли, можно зайти в тупик. А при усиленной занятости апатия, как правило, не задерживается надолго. Вам просто будет не до этого!

3. Лист бумаги

Порой это лучший друг. Я просто беру чистый лист и пишу, что же беспокоит. Пытаюсь проанализировать, что стало причиной апатии. И чего я хочу? Что нужно для счастья? Тогда все сразу становится ясно и понятно.

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4. Уединение

Иногда мне нужно побыть наедине с собой, услышать внутренний голос. Как правило, тогда провожу время в Киево-Печерской Лавре – могу сидеть там на лавочке часами. Либо же в машине. Еще обязательно включаю любимый медленный трек и пытаюсь посмотреть на ситуацию со стороны. Даю себе время, чтобы вновь полюбить жизнь и понять, что не все так плохо! А все лучшее еще впереди.

5. Перезагрузка

Часто смена обстановки, даже всего на несколько дней, помогает нам перезагрузиться.

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6. Просмотр любимого фильма

Да, девочки, это именно тот момент, когда смело надо купить самое вкусное мороженное и позволить себе не думать о весе, внешнем виде, а просто побаловать себя!

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова думала о самоубийстве: "Господи, пусть меня машина собьет".