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Горячая мамочка! Жена футболиста в черном бикини эротично поднимала маску на пляже

Елена Павлова, Андрей Трофимов
17 мая, 13:33
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Потрясающая спутница звезды американского футбола Роба Гронковски, модель купальников Камилла Костек, создала свою коллекцию и снялась в рекламе у моря
Камилла Костек создает собственные купальники
Камилла Костек создает собственные купальники / Фото: Instagram

Звезда американского футбола Роб Гронковски попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда словил мяч, выброшенный с вертолета с высоты 185 метров. Но не меньше, чем победитель 55-го Супербоула в составе Тампа-Бэй Бакканирс, в Америке популярна его жена, модель купальников и телеведущая Камилла Костек, которая уже создает собственные бикини.

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"Это был мой первый костюм, который я разработала вместе с командой. Для меня была так важна каждая деталь! Это моя мечта ожила в бикини", – написала Камилла в Instagram. А соседнюю партию фото подписала: "Упс, я уронила маску..."

"Горячая мамочка", "Потрясающее зрелище", "Сногсшибательная красота", – восторгались американкой поклонники.

В тренде

Камилла Вероника Костек – американская модель и телеведущая. Начинала в группе поддержки команд в американском футболе. Впервые она получила признание за свою работу с Reebok, а затем стала невероятно популярной благодаря рекламе купальников и регулярному появлению в Sports Illustrated Swimsuit Issue, включая обложку издания 2019 года. А с 2021 года красавица-блондинка является ведущей игрового шоу Wipeout.

Ранее мы рассказывали, как соблазнительная рестлерша зажигала в эротичном белье и бикини.

А сексуальная украинка из MMA оседлала мотоцикл и помчалась по легендарной трассе в Америке.

Жена Александра Зубкова Видео: Instagram

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