Жены-красотки футболистов Динамо и Шахтера на пижамной вечеринке (фото)

Пока игроки столичного и горняцкого клубов в Харькове начинают подготовку к Евро, их вторые половинки вместе с детворой устроили себе праздник в Киеве

Жены футболистов Шахтера и Динамо / Фото: Instagram

В то время как футболисты Динамо и Шахтера в Харькове под руководством Андрея Шевченко начали подготовку к финальной части Евро, их жены собрались в Киеве по важному поводу. Дочери защитника "горняков" Сергея Кривцова Алисе исполнилось 6 лет – и мама именинницы Юлия позвала своих подруг и их детей на пижамную вечеринку.

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Вот – эти красотки, от которых невозможно оторвать взгляд! Слева направо – Анна Матвиенко, Анна Сидорчук, Юлия Кривцова, Юлия Пятова и Маргарита Степаненко.

"Скажу вам по секрету, мамам тоже всегда весело. И не важно, взрослый или детский праздник. Да, подружки? От этого я тоже кайфую", – написала в Instagram Маргарита Степаненко

И собрала следующие комментарии подруг:

Анна Матвиенко: "Сто процентов"

"Сто процентов" Анна Сидорчук: "Да, да, да!"

"Да, да, да!" Юлия Пятова: "Я просто обожаю детские днюхи"

Отметим, что, помимо именинницы Алисы, Юлия и Сергей Кривцовы воспитывают еще сына Андрея (8 лет) и дочку Есению (3 года).

А в целом, детворы на вечеринке в честь Алисы Кривцовой было почти столько же, как сейчас игроков у Андрея Шевченко в Харькове. Такая себе "молодежная" сборная Украины.

Смотрите, как играет сборная Украины