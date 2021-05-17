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Жены-красотки футболистов Динамо и Шахтера на пижамной вечеринке (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 мая, 00:27
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Пока игроки столичного и горняцкого клубов в Харькове начинают подготовку к Евро, их вторые половинки вместе с детворой устроили себе праздник в Киеве
Жены футболистов Шахтера и Динамо
Жены футболистов Шахтера и Динамо / Фото: Instagram

В то время как футболисты Динамо и Шахтера в Харькове под руководством Андрея Шевченко начали подготовку к финальной части Евро, их жены собрались в Киеве по важному поводу. Дочери защитника "горняков" Сергея Кривцова Алисе исполнилось 6 лет – и мама именинницы Юлия позвала своих подруг и их детей на пижамную вечеринку.

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Вот – эти красотки, от которых невозможно оторвать взгляд! Слева направо – Анна Матвиенко, Анна Сидорчук, Юлия Кривцова, Юлия Пятова и Маргарита Степаненко.

"Скажу вам по секрету, мамам тоже всегда весело. И не важно, взрослый или детский праздник. Да, подружки? От этого я тоже кайфую", – написала в Instagram Маргарита Степаненко

И собрала следующие комментарии подруг:

  • Анна Матвиенко: "Сто процентов"
  • Анна Сидорчук: "Да, да, да!"
  • Юлия Пятова: "Я просто обожаю детские днюхи"

Отметим, что, помимо именинницы Алисы, Юлия и Сергей Кривцовы воспитывают еще сына Андрея (8 лет) и дочку Есению (3 года).

А в целом, детворы на вечеринке в честь Алисы Кривцовой было почти столько же, как сейчас игроков у Андрея Шевченко в Харькове. Такая себе "молодежная" сборная Украины.

Смотрите, как играет сборная Украины

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