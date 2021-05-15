Без Коноплянки: сборная Украины начала подготовку к Евро

Национальная команда собирается на базе в Харькове. Пока без лидеров – Зинченко, Ярмоленко, Малиновского и Яремчука, занятых в клубах. У Коноплянки причина отсутствия другая

Сборная Украины пока что в усеченном составе / Фото: Reuters

В субботу, 15 мая, сборная Украины начала подготовку к финальной стадии футбольного Евро. Игроки вместе с тренерским штабом поселятся в резиденции харьковского гольф-курорта Superior Golf & Spa Resort. Тренировки команда будет проводить на стадионе "Солнечный".

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Как сообщает Zbirna.com, сегодня ожидается прибытие 25 футболистов из 36, которые попали в расширенный список.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер)

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк), Александр Зубков (Ференцварош)

Нападающие: Артем Довбык (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо)

Андрей Шевченко / Фото: Украинская ассоциация футбола

При этом Александр Андриевский и Владимир Шепелев из Динамо испытывают проблемы со здоровьем, а Евгений Коноплянка все еще продолжает восстановление после травмы, таким образом его участие в Евро все еще остается под большим вопросом.

Большинство игроков, которые играют в зарубежных первенствах, прибудут в лагерь национальной команды после 23 мая, когда закончатся их чемпионаты. Последним приедет Александр Зинченко, Манчестер Сити которого 29 мая в Порту сыграет в финале Лиги чемпионов с Челси.

Первый товарищеский матч перед Евро сборная Украины сыграет против Бахрейна 23 мая в Харькове.

Далее команде Андрея Шевченко предстоят спарринги с Северной Ирландией и Кипром.

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Напомним, на Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

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