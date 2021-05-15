Без Коноплянки: збірна України розпочала підготовку до Євро

Національна команда збирається на базі в Харкові. Поки без лідерів – Зінченка, Ярмоленка, Маліновського та Яремчука, зайнятих в клубах. У Коноплянки причина відсутності інша

Збірна України поки що в неповному складі / Фото: Reuters

У суботу, 15 травня, збірна України розпочала підготовку до фінальної стадії футбольного Євро. Гравці разом з тренерським штабом поселяться в резиденції харківського гольф-курорту Superior Golf & Spa Resort. Тренування команда проводитиме на стадіоні "Сонячний".

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Як повідомляє Zbirna.com, сьогодні очікується прибуття 25 футболістів з 36, які потрапили до розширеного списку.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар)

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (всі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк), Олександр Зубков (Ференцварош)

Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо)

Андрій Шевченко / Фото: Українська асоціація футболу

При цьому Олександр Андрієвський і Володимир Шепелєв з Динамо відчувають проблеми зі здоров'ям, а Євген Коноплянка досі продовжує відновлення після травми, тож його участь в Євро і далі залишається під великим питанням.

Більшість виконавців, які грають в зарубіжних першостях, прибудуть до табору національної команди після 23 травня, коли закінчаться їхні чемпіонати. Останнім приїде Олександр Зінченко, Манчестер Сіті якого 29 травня в Порту зіграє у фіналі Ліги чемпіонів з Челсі.

Перший товариський матч перед Євро збірна України зіграє проти Бахрейну 23 травня в Харкові.

Далі на команду Андрія Шевченка чекають спаринги з Північною Ірландією і Кіпром.

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Нагадаємо, на Євро українці зустрінуться з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

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