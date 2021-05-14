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УЄФА стало соромно за пісні Моргенштерна: співака виключили з плейлиста Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 травня, 19:16
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Капітани національних команд та головні діджеї роздягалень вибрали 100 пісень, які звучатимуть під час матчів чемпіонату Європи, в плейлист увійшла російська нецензурщина
Моргенштерна не буде в плейлисті Євро-2020
Моргенштерна не буде в плейлисті Євро-2020

Сьогодні відомий нідерландський діджей і музичний продюсер Мартін Гарікс представив офіційний гімн чемпіонату Європи з футболу-2020.

Крім того, вийшов офіційний плейлист Євро-2020, 100 пісень в який вибирали капітани команд і головні діджеї роздягалень. І відразу вибухнув скандал.

УЄФА приніс вибачення за включення в плейлист Евро-2020 нецензурних пісень російських реп-виконавців Моргенштерна і 10age.

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"УЄФА зв'язався з третьою стороною, яка займалася плейлистами, і проінструктував їх негайно видалити відповідні пісні. УЄФА приносить вибачення за порушення. Ми зробимо кроки, щоб цього більше не повторилося" , – заявили в УЄФА.

Раніше ми писали, що Моргенштерна внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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