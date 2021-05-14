УЄФА стало соромно за пісні Моргенштерна: співака виключили з плейлиста Євро-2020

Сьогодні відомий нідерландський діджей і музичний продюсер Мартін Гарікс представив офіційний гімн чемпіонату Європи з футболу-2020.
Крім того, вийшов офіційний плейлист Євро-2020, 100 пісень в який вибирали капітани команд і головні діджеї роздягалень. І відразу вибухнув скандал.
УЄФА приніс вибачення за включення в плейлист Евро-2020 нецензурних пісень російських реп-виконавців Моргенштерна і 10age.
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"УЄФА зв'язався з третьою стороною, яка займалася плейлистами, і проінструктував їх негайно видалити відповідні пісні. УЄФА приносить вибачення за порушення. Ми зробимо кроки, щоб цього більше не повторилося" , – заявили в УЄФА.
Раніше ми писали, що Моргенштерна внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.