Наш перший суперник визначився зі складом на Євро-2020

Став відомий розширений список збірної Нідерландів на чемпіонат Європи, в першому матчі на турнірі голландці зіграють проти України 13 червня

Королівський футбольний союз Нідерландів опублікував розширений список збірної на майбутній чемпіонат Європи. Голландська команда буде грати в одній групі з Україною. Матч в Амстердамі пройде 13 червня.

Читайте також: Найдорожчий захисник світового футболу не зіграє проти України

Повна заявка збірної Нідерландів

Воротарі: Бізот (АЗ Алкмар), Сіллессен (Валенсія), Крул (Норвіч Сіті), Стекеленбург (Аякс).

Бізот (АЗ Алкмар), Сіллессен (Валенсія), Крул (Норвіч Сіті), Стекеленбург (Аякс). Захисники: ван Анхольт (Кристал Пелас), Аке (Манчестер Сіті), Блінд (Аякс), Дюмфріс (ПСВ), Хатебур (Аталанта), Карсдорп (Рома), де Лігт (Ювентус), Юсте (Майнц), Тете (Фулхем), Тімбер (Аякс), Велтман (Брайтон), де Врей (Інтер), Вейндал (АЗ Алкмар).

ван Анхольт (Кристал Пелас), Аке (Манчестер Сіті), Блінд (Аякс), Дюмфріс (ПСВ), Хатебур (Аталанта), Карсдорп (Рома), де Лігт (Ювентус), Юсте (Майнц), Тете (Фулхем), Тімбер (Аякс), Велтман (Брайтон), де Врей (Інтер), Вейндал (АЗ Алкмар). Півзахисники: ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Гравенберх, Классен (обидва – Аякс), Ф. де Йонг (Барселона), Копмейнерс (АЗ Алкмар), де Рон (Аталанта), Вільєна (Краснодар), Вейналдум (Ліверпуль), Ель-Газі (Астон Вілла), Промес (Спартак).

ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Гравенберх, Классен (обидва – Аякс), Ф. де Йонг (Барселона), Копмейнерс (АЗ Алкмар), де Рон (Аталанта), Вільєна (Краснодар), Вейналдум (Ліверпуль), Ель-Газі (Астон Вілла), Промес (Спартак). Нападники: Бергейс (Фейеноорд), Бергвейн (Тоттенхем), Гакпе, Мален (обидва – ПСВ), Л. де Йонг (Севілья), Депай (Ліон), Вегорст (Вольфсбург).

Читайте також: Майбутній чемпіон Євро-2020 не зміг обіграти Україну: кому пророкують перемогу

Крім збірної України з голландцями в одній групі зіграють Австрія і Північна Македонія.