Віталій Миколенко зіграє на Євро-2020! У захисника всі кістки цілі

Лікар київського Динамо повідомив, що у захисника команди немає перелому і він зможе взяти участь в тренувальному зборі національної команди

Віталій Миколенко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Вчора на самому початку фінального матчу Кубка України між Динамо і Зорею пошкодження отримав захисник киян Віталій Миколенко.

Про пошкодження футболіста клубному сайту розповів головний лікар Динамо Андрій Шморгун.

"Миколенку сьогодні зробили комп'ютерну томографію, яка показала, що перелому кисті немає. Сильний удар внаслідок того, що суперник наступив Віталію на руку шипами бутси. Всі кістки цілі. Він братиме участь в тренувальному зборі національної команди".

Нагадаємо, що Динамо в овертаймі переграло Зорю з рахунком – 1:0. Переможний гол забив Віктор Циганков.

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