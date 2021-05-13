Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Динамо виграло всі трофеї в Україні. Останньою здалася Зоря

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 травня, 21:32
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Київське Динамо в додатковий час завдяки голу Циганкова обіграло Зорю і 13-й раз у своїй історії виграло Кубок України
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

13 травня київське Динамо виграло свій 13-й Кубок України. Сьогодні в Тернополі підопічні Мірчі Луческу у фіналі обіграли луганську Зорю.

Матч почався з жахливої травми Віталія Миколенка. Захисник Динамо не провів на полі навіть десяти хвилин. У боротьбі з Громовим він пошкодив руку. Лікарі довго надавали допомогу Віталію, але його довелося замінити.

Небезпечні моменти в матчі почалися лише під кінець першого тайму. Спочатку небезпечно вистрілив в дальній кут Бесєдін, але голкіпер Зорі в красивому стрибку відбив м'яч.

А потім шикарний шанс забити втратив Фаворов. Форвард луганчан виграв верхову боротьбу у Попова і головою пробив над воротами.

Друга половина гри розпочалася з атак киян. Просто божевільний рейд з центру поля завершив ударом у поперечину Шапаренко. Жахливо пробив Бесєдін з району 11 метрів. А потім вже Василь дістав м'яч у нижньому куті воріт, після удару головою Бесєдіна.

Читайте також: Фанати Динамо влаштували бійку з поліцією на фіналі Кубка України в Тернополі

Але до кінця основного часу глядачі голів так і не побачили.

У додатковий Зоря розклеїлася. На 94-й хвилині Шапаренко з-за меж штрафного майданчика пробив на силу, удар потрапив у Вернидуба і відскочив йому в руку. Арбітр послухав асистентів VAR і не призначив пенальті. У наступній атаці Василь виручив Зорю після небезпечного удару Циганкова. Але через три хвилини голкіперу Зорі довелося діставати м'яч з сітки. Родрігес прорвався в штрафну і прострілив на лінію воротарського. Буяльський м'яч пропустив на Циганкова, який пробив повз голкіпера .

В тренді

На 105-й хвилині Буяльський обікрав Жуніньо на лінії штрафного і у ту ж мить отримав по ногах. Пенальті! Циганков вдарив в кут, але Василь зреагував і відбив м'яч!

Відігратися Зоря так і не змогла. Отже, Динамо в цьому сезоні виграло всі національні трофеї – Суперкубок України, чемпіонат України та Кубок України.

Динамо – Зоря – 1:0
Гол: Циганков (99)

Динамо: Бойко, Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко (Караваєв, 11), Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Родрігес (де Пена, 118), Буяльський (Гармаш, 114), Бесєдін

Зоря: Василь, Фаворов, Іванисеня, Вернидуб, Жуніор Рейс, Назарина (Сайядманеш, 63), Хомченовський, Кочергін, Юрченко, Кабаєв (Гладкий, 82), Громов (Шахаб, 90+3)

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Динамо виграло Кубок України
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Цитата дня

Мене змія вкусила в те місце, куди потрапив м'яч

Олександр Зінченко футболіст Манчестер Сіті
Що говорив чемпіон

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти