Фанати Динамо влаштували бійку з поліцією на фіналі Кубка України в Тернополі

Гості зі столиці хотіли прорватися на міський стадіон, на який дозволили пустити всього 3000 глядачів, і зустріли опір правоохоронців

Ультрас "Динамо" / Фото: AFP

Неприємний інцидент стався перед фінальним поєдинком Кубка країни. Ми ведемо онлайн Динамо – Зоря. Ультрас київського Динамо спробували штурмом прорватися на арену імені Романа Шухевича. Нагадаємо, на трибунах офіційно дозволили перебувати всього 3000 уболівальників.

Тернопільські захисники правопорядку стали стіною на шляху у незадоволених фанатів і не пропустили їх на стадіон. Про інцидент розповіли в новинах телеканалу Футбол.

Незважаючи на те, що нападники кидали в поліцейських різні предмети, зокрема пляшки, схоже, що правоохоронці не проявляли зайвої агресії. Правда, як повідомили журналісти, декількох особливо затятих ультрас таки затримали.

Вашій увазі – найцікавіші моменти фіналу Кубка України Динамо – Зоря.

Зауважимо, що багато глядачів на трибунах перебувають без масок і не дотримуються соціальної дистанції.

Згадаймо, як Зоря пройшла Олександрію в півфіналі Кубка: