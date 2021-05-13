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Фанаты Динамо устроили драку с полицией на финале Кубка Украины в Тернополе

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 мая, 20:20
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Гости из столицы хотели прорваться на городской стадион, на который разрешили пустить всего 3000 зрителей, и встретили сопротивление правоохранителей
/ Фото: AFP

Неприятный инцидент произошел перед финальным поединком Кубка страны. Мы ведем онлайн Динамо – Заря. Ультрас киевского Динамо попытались штурмом прорваться на арену имени Романа Шухевича. Напомним, на трибунах официально разрешили находиться всего 3000 болельщиков.

Тернопольские защитники правопорядка стали стеной на пути у недовольных фанатов и не пропустили их на стадион. Об инциденте рассказала в новостях телеканала Футбол.

Драка фанатов Динамо с полицией в Тернополе

Несмотря на то, что нападавшие бросали в полицейских различные предметы, в том числе и бутылки, похоже, что правоохранители не проявляли излишней агрессии. Правда, как сообщили журналисты, нескольких особо ярых ультрас таки задержали.

Вашему вниманию – самые интересные моменты финала Кубка Украины Динамо – Заря.

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Вспомним, как Заря прошла Александрию в полуфинале Кубка:

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