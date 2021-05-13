Динамо – Зоря: відео голу і найцікавіших моментів фінальної битви за Кубок

Київська та луганська команда зійшлися на нейтральному стадіоні в поєдинку за останній національний трофей за підтримки тисяч уболівальників на трибунах

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У четвер на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі завершується футбольний сезон 2020/2021. На нашому сайті йшов онлайн фіналу Кубка України Динамо – Зоря.

Напруга в грі відчувалося зі стартових хвилин: на полі було багато боротьби і мало гольових моментів. Вже на 9-й хвилині в боротьбі з форвардом луганчан Артемом Громовим травму руки отримав захисник "біло-блакитних" Віталій Миколенко. При цьому Миколенко розплакався в фіналі Кубка України й довго не міг піднятися. У підсумку його замінив Олександр Караваєв, а потерпілий після надання допомоги лікарями незабаром з'явився на лавці запасних.

Незабаром на газоні опинився вже Артем Бесєдін, а Віталій Вернидуб отримав жовту картку. Після надання допомоги форвард все ж піднявся і завдав першого удару в площину воріт в матчі. Відбувся він лише на 38-й хвилині! Однак хорватський воротар Зорі Нікола Васіль витягнув м'яч.

Незабаром, після навісу зі штрафного Владислава Кочергіна, удар головою завдавав захисник Денис Фаворов, але м'яч пройшов вище поперечини воріт Дениса Бойка. Дивіться найкращі моменти першого тайму, який пройшов без голів:

У другій половині поєдинку гра пішла веселіше. Динамо більше контролювало м'яч, завдало кілька небезпечних ударів. Микола Шапаренко після сольного проходу від центру поля вдарив у поперечину. Зоря же діяла на контратаках і також мала свої шанси відкрити рахунок.

У додатковий час Динамо відкрило нарешті рахунок на 98-й хвилині. Віктор Циганков відгукнувся на прохід і простріл з правого флангу Жерсона Родрігеса – 1:0.

У доданий до першого екстра-тайму час Циганков мав шанс зробити дубль, але не реалізував пенальті.

У підсумку "біло-блакитні" довели справу до перемоги, завдавши 19 ударів по воротах (в площину – 10) при шести у суперника (1).