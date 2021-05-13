Динамо – Заря: самые интересные моменты финальной битвы за Кубок Украины

Киевская и луганская команда сошлись в поединке за последний национальный трофей при поддержке тысяч болельщиков на трибунах

Динамо vs Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В четверг на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе завершается футбольный сезон 2020/2021. На нашем сайте идет онлайн финала Кубка Украины Динамо – Заря.

Напряжение в игре чувствовалось со стартовых минут: на поле было много борьбы и мало голевых моментов. Уже на 9-й минуте в борьбе с форвардом луганчан Артемом Громовым травму руки получил защитник "бело-голубых" Виталий Миколенко. При этом Миколенко расплакался в финале Кубка Украины и долго не мог подняться. В итоге его заменил Александр Караваев, а пострадавший после оказания помощи врачами вскоре появился на скамейке запасных.

Вскоре на газоне оказался уже Артем Беседин, а Виталий Вернидуб получил желтую карточку. После оказания помощи форвард все же поднялся и нанес первый удар в створ ворот в матче. Состоялся он лишь на 38-й минуте! Однако хорватский вратарь Зари Никола Василь вытянул мяч.

Вскоре, после навеса со штрафного Владислава Кочергина, удар головой наносил защитник Денис Фаворов, но мяч прошел выше перекладины ворот Дениса Бойко. Смотрите лучшие моменты первого тайма, прошедшего без голов: