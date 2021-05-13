Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Динамо – Заря: самые интересные моменты финальной битвы за Кубок Украины

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 мая, 20:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Киевская и луганская команда сошлись в поединке за последний национальный трофей при поддержке тысяч болельщиков на трибунах
Динамо vs Заря
Динамо vs Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В четверг на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе завершается футбольный сезон 2020/2021. На нашем сайте идет онлайн финала Кубка Украины Динамо – Заря.

Напряжение в игре чувствовалось со стартовых минут: на поле было много борьбы и мало голевых моментов. Уже на 9-й минуте в борьбе с форвардом луганчан Артемом Громовым травму руки получил защитник "бело-голубых" Виталий Миколенко. При этом Миколенко расплакался в финале Кубка Украины и долго не мог подняться. В итоге его заменил Александр Караваев, а пострадавший после оказания помощи врачами вскоре появился на скамейке запасных.

Вскоре на газоне оказался уже Артем Беседин, а Виталий Вернидуб получил желтую карточку. После оказания помощи форвард все же поднялся и нанес первый удар в створ ворот в матче. Состоялся он лишь на 38-й минуте! Однако хорватский вратарь Зари Никола Василь вытянул мяч.

В тренде

Вскоре, после навеса со штрафного Владислава Кочергина, удар головой наносил защитник Денис Фаворов, но мяч прошел выше перекладины ворот Дениса Бойко. Смотрите лучшие моменты первого тайма, прошедшего без голов:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Битва за Кубок Украины
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Цитата дня

Меня змея укусила в то место, куда попал мяч

Александр Зинченко футболист Манчестер Сити
Что говорил чемпион

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять