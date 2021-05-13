Динамо – Заря: самые интересные моменты финальной битвы за Кубок Украины

В четверг на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе завершается футбольный сезон 2020/2021. На нашем сайте идет онлайн финала Кубка Украины Динамо – Заря.
Напряжение в игре чувствовалось со стартовых минут: на поле было много борьбы и мало голевых моментов. Уже на 9-й минуте в борьбе с форвардом луганчан Артемом Громовым травму руки получил защитник "бело-голубых" Виталий Миколенко. При этом Миколенко расплакался в финале Кубка Украины и долго не мог подняться. В итоге его заменил Александр Караваев, а пострадавший после оказания помощи врачами вскоре появился на скамейке запасных.
Вскоре на газоне оказался уже Артем Беседин, а Виталий Вернидуб получил желтую карточку. После оказания помощи форвард все же поднялся и нанес первый удар в створ ворот в матче. Состоялся он лишь на 38-й минуте! Однако хорватский вратарь Зари Никола Василь вытянул мяч.
Динамо – Заря: онлайн финала Кубка Украины
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Вскоре, после навеса со штрафного Владислава Кочергина, удар головой наносил защитник Денис Фаворов, но мяч прошел выше перекладины ворот Дениса Бойко. Смотрите лучшие моменты первого тайма, прошедшего без голов: