Слезы в финале: Миколенко повредил руку и может не сыграть на Евро

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко не смог доиграть финал Кубка Украины, футболист получил травму, а за месяц ведь стартует чемпионат Европы

В эти минуты в Тернополе проходит финал Кубка Украины по футболу. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Динамо – Заря.

Уже на восьмой минуте матча травму получил ведущий защитник киевлян Виталий Миколенко. В борьбе с Артемом Громовым он повредил руку. Медицинская бригада долго оказывала помощь футболисту, но в итоге его пришлось заменить.

Поле Миколенко покидал со слезами на глазах. Естественно, Виталию было больно. Но, возможно, он переживал и по другому поводу. Через месяц стартует чемпионат Европы по футболу. Успеет ли Миколенко восстановиться? Ждет вердикта врачей.

Кстати, накануне финала возникли проблемы со стадионом. На газоне тернопольского стадиона имени Шухевича из-за червей образовалось много кочек.