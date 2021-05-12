В четверг, 13 мая, в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича пройдет финал Кубка Украины: в главном поединке турнира сойдутся киевское Динамо и луганская Заря. Матч начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция встречи с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА ДИНАМО – ЗАРЯ

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Динамо в шаге от оформления национального требла – киевляне уже выиграли в этом сезоне Суперкубок и чемпионат, а теперь имеют шанс сложить медали в Кубок. Победа в финале позволит "бело-синим" не только пополнить коллекцию трофеев, но и догнать Шахтер по победам в Кубке. На счету горняков на данный момент 13 побед.

Смотрите, как Динамо завершило чемпионат Украины:

Заря лишь во второй раз в истории добралась до финала Кубка Украины. В сезоне 2015/2016 годов луганчане уступили трофей Шахтеру.

Статистика очных матчей, конечно же, за киевлянами. Однако мы не будем заглядывать далеко в историю, а сравним последние результаты команд. В текущем сезоне Динамо и Заря провели между собой две встречи – в первом круге разошлись миром 1:1, а во втором киевляне одержали победу 2:0. В последний раз луганчане обыгрывали динамовцев (2:1) еще в декабре 2019 года, когда их еще тренировал Алексей Михайличенко.

Кстати, накануне финала возникли проблемы со стадионом. На газоне тернопольского стадиона имени Шухевича из-за червей образовалось много кочек

Букмекеры о матче Динамо – Заря:

Букмекеры считают Динамо фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу в основное время – 1.72, на ничью – 3.80, на победу Зари – 4.80. Если же команды не смогут определить победителя в основное время, то коэффициенты на победу в дополнительное время следующие: на Динамо – 8.60, на Зарю – 13.5. А вот при серии пенальти шансы команд равны – по 11.0.

Где смотреть матч Динамо – Заря:

Матч Динамо – Заря в прямом эфире покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины