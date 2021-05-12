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Лучший бомбардир Премьер-лиги переходит в Динамо: что ждет атаку киевлян

12 мая, 12:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Форвард Владислав Кулач в ближайшее время покинет полтавскую Ворсклу и подпишет контракт со столичным клубом, а вот в сборную его пока не берут

Владислав Кулач

Владислав Кулач / Фото: AFP

После завершения чемпионата Украины клубы уже думают о будущем сезоне. В частности, строит планы и киевский гранд. Говорят, Луческу задержится в Динамо еще на два года. Главный тренер обсуждает с президентом клуба варианты усиления, и одним из них должен стать 28-летний нападающий Владислав Кулач.

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В ближайшее время уроженец Донецка переберется из полтавской Ворсклы в столицу, пишет сайт "Динамомания".

При этом, бело-голубым он достанется бесплатно, хотя Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро. Напомним, лучшим бомбардиром УПЛ стал игрок вне сборной, который стоит копейки. Дело в том, что контракт у Владислава заканчивается в конце июня, после чего он может уходить в любой клуб.

В минувшем сезоне Кулач забил 15 мячей, из которых пять – с пенальти. За свою карьеру он успел сменить много клубов: пробовал силы в Шахтере, Заре, Александрии, играл в Турции и Венгрии, а последние полтора года провел в Полтаве. Вызывался в тренировочный лагерь сборной, но на поле пока не выходил.

В передней линии ожидается усиление конкуренции, ведь в Динамо вернется испанец Фран Соль. А вот Назарий Русин, который не прижился в польской Легии, вряд ли будет нужен киевлянам. Еще одного форварда, Владислава Супрягу, могут продать в Италию, где на него есть спрос.

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Ранее Кулач рассказал, что Ракицкому не понравилась украинская песня.

Смотрите, как Влад забивал в ворота Зари в чемпионате страны:

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