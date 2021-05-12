Много червяков! Перед финалом Кубка Динамо – Заря – проблемы с полем

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Перед финальным матчем Кубка Украины Динамо – Заря, который начнется в четверг, 13 мая, в 19:00 на стадионе имени Шухевича в Тернополе, возникли определенные проблемы с газоном.

"Поле хорошое, плотное, травостой крепкий. Но очень много кочек, потому что в грунте много червяков. Поэтому поле будет выровнено, мы уже начали эту работу", – рассказал в эфире Футбол NEWS агроном Динамо Анатолий Колоша

"Сейчас ребята внесут комплексные удобрения, чтобы поле оживить – и был красивее цвет. Потом опять его пострижем, сделают разметку", – добавил Колоша

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Напомним, у стадиона имени Шухевича могли забрать финал Кубка Украины. В УАФ были недовольны организацией предыдущего матча соревнований на этой арене, когда на трибуны было допущено куда больше положенного числа болельщиков.

Однако в итоге арена в Тернополе сохранила право принять финал Кубка.

Как мы писали ранее, на финал Кубка Украины пустят 3000 болельщиков, что составляет 20 процентов от вместимости арены в Тернополе.

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