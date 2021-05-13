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Сльози у фіналі: Миколенко пошкодив руку і може не зіграти на Євро

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 травня, 19:33
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Захисник київського Динамо Віталій Миколенко не зміг дограти фінал Кубка України, футболіст отримав травму, а за місяць вже стартує чемпіонат Європи

У ці хвилини в Тернополі проходить фінал Кубка України з футболу. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Зоря.

Вже на восьмій хвилині матчу травму отримав провідний захисник киян Віталій Миколенко. У боротьбі з Артемом Громовим він пошкодив руку. Медична бригада довго надавала допомогу футболістові, але в підсумку його довелося замінити.

Поле Миколенко залишав зі сльозами на очах. Природно, Віталію було боляче. Але, можливо, він переживав і з іншого приводу. Через місяць стартує чемпіонат Європи з футболу. Чи встигне Миколенко відновитися? Чекаємо вердикту лікарів.

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До речі, напередодні фіналу виникли проблеми зі стадіоном. На газоні тернопільського стадіону імені Шухевича через черв'яків утворилося багато купин.

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