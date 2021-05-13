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Динамо выиграло все трофеи в Украине. Последней сдалась Заря

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 мая, 21:32
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Киевское Динамо в дополнительное время благодаря голу Цыганкова обыграло Зарю и 13-й раз в своей истории выиграло Кубок Украины
/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

13 мая киевское Динамо выиграло свой 13-й Кубок Украины. Сегодня в Тернополе подопечные Мирчи Луческу в финале обыграли луганскую Зарю.

Матч начался с кошмарной травмы Виталия Миколенко. Защитник Динамо не провел на поле даже десяти минут. В борьбе с Громовым он повредил руку. Врачи долго оказывали помощь Виталию, но его пришлось заменить.

Опасные моменты в матче начались лишь под конец первого тайма. Сначала опасно выстрелил в дальний угол Беседин, но голкипер Зари в красивом прыжке отбил мяч.

А потом шикарный шанс забить упустил Фаворов. Форвард луганчан выиграл верховую борьбу у Попова и головой пробил над воротами.

Вторая половина игры началась с атак киевлян. Просто сумасшедший рейд с центра поля завершил ударом в перекладину Шапаренко. Ужасно пробил Беседин с района 11 метров. А потом уже Василь достал мяч в нижнем углу ворот, после удара головой Беседина.

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Но до конца основного времени зрители голов так и не увидели.

В дополнительное Заря расклеилась. На 94-й минуте Шапаренко из-за пределов штрафной пробил на силу, удар попал в Вернидуба и отскочил ему в руку. Арбитр послушал ассистентов VAR и не стал назначать пенальти. В следующей атаке Василь выручил Зарю после опасного удара Цыганкова. Но через три минуты голкиперу Зари пришлось доставать мяч из сетки. Родригес прорвался в штрафную и прострелил на линию вратарской. Буяльский мяч пропустил на Цыганкова, который пробил мимо голкипера.

В тренде

На 105-й минуте Буяльский обокрал Жуниньо на линии штрафной и тут же получил по ногам. Пенальти! Цыганков ударил в угол, но Василь среагировал и отбил мяч!

Отыграться Заря так и не смогла. Таким образом, Динамо в этом сезоне выиграло все национальные трофеи – Суперкубок Украины, чемпионат Украины и Кубок Украины.

Динамо – Заря – 1:0
Гол: Цыганков (99)

Динамо: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко (Караваев, 11), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родригес (де Пена, 118), Буяльский (Гармаш, 114), Беседин

Заря: Василь, Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниор Рейс, Назарина (Сайядманеш, 63), Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Гладкий, 82), Громов (Шахаб, 90+3)

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