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УЕФА стало стыдно за песни Моргенштерна: певца исключили из плейлиста Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 мая, 19:16
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Капитаны национальных команд и главные диджеи раздевалок выбрали 100 песен, которые будут звучать во время матчей чемпионата Европы, в плейлист вошла российская нецензурщина
Моргенштерна не будет в плейлисте Евро-2020
Моргенштерна не будет в плейлисте Евро-2020

Сегодня известный нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс представил официальный гимн чемпионата Европы по футболу-2020.

Кроме того, вышел официальный плейлист Евро-2020, 100 песен в который выбирали капитаны команд и главные диджеи раздевалок. И сразу грянул скандал.

УЕФА принес извинения за включение в плейлист Евро2020 нецензурных песен российских рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age.

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"УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плейлисты, и проинструктировала их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение. Мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось", – заявили в УЕФА.

Ранее мы писали, что Моргенштерна внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

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