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Дружини-красуні футболістів Динамо і Шахтаря на піжамній вечірці (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 травня, 00:27
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Поки гравці столичного і донецького клубів у Харкові починають підготовку до Євро, їхні другі половинки разом з дітлахами влаштували собі свято в Києві
Дружини футболістів Шахтаря і Динамо
Дружини футболістів Шахтаря і Динамо / Фото: Instagram

У той час як футболісти Динамо і Шахтаря в Харкові під керівництвом Андрія Шевченка почали підготовку до фінальної частини Євро, їхні дружини зібралися в Києві з важливого приводу. Дочці захисника "гірників" Сергія Кривцова Алісі виповнилося 6 років – і мама іменинниці Юлія покликала своїх подруг і їхніх дітей на піжамну вечірку.

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Ось – ці красуні, від яких неможливо відірвати погляд! Зліва направо – Анна Матвієнко, Анна Сидорчук, Юлія Кривцова, Юлія Пятова і Маргарита Степаненко.

"Скажу вам по секрету, мамам теж завжди весело. І не важливо, доросле або дитяче свято. Так, подружки? Від цього я теж кайфую", – написала в Instagram Маргарита Степаненко

І зібрала такі коментарі подруг:

  • Анна Матвієнко: "Сто відсотків"
  • Анна Сидорчук: "Так, так, так!"
  • Юлія Пятова: "Я просто обожнюю дитячі днюхи"

Відзначимо, що, крім іменинниці Аліси, Юлія і Сергій Кривцови виховують ще сина Андрія (8 років) і дочку Єсенію (3 роки).

А в цілому, дітвори на вечірці на честь Аліси Кривцової було майже стільки ж, як нині гравців у Андрія Шевченка в Харкові. Така собі "молодіжна" збірна України.

Дивіться, як грає збірна України

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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