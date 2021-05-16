Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея

Коментатор Кирило Круторогов фантазує про те, як нашій збірній виграти прийдешній чемпіонат Європи

Збірна України на Євро-2020. Як команді Шевченко виграти трофей / Фото: Getty Images

Менше ніж місяць залишилося до старту збірної України на Євро-2020. Як нашій національній команді, яка вчора розпочала підготовку до турніру, створити сенсацію і виграти титул – фантазуємо разом з футбольним коментатором Кирилом Крутороговим.

Скористатися проблемами голландців

13 червня, 22.00, Нідерланди – Україна

Стартує команда Андрія Шевченка на Євро матчем в Амстердамі проти команди господарів. Так, на користь суперника може спрацювати фактор свого поля і підтримка трибун. Відвідування Нідерландів для громадян не з країн Євросоюзу або Шенгенської зони заборонене. Отже, поки що, до появи особливих умов, ми не можемо планувати свою присутність на "Йоган Кройф Арені".

Проте у збірної Нідерландів чимало своїх проблем. Ні для кого не секрет, що з персоною Рональда Кумана пов'язаний останній підйом цієї команди, яка пролетіла мимо Євро-2016 і ЧС-2018. Але після того, як Куман залишив посаду головного тренера "ораньє" і очолив Барселону, результати складаються не зовсім вдало. У восьми матчах 2020-го спочатку під керівництвом Лодевегеса, а потім Франка де Бура голландці перемогли лише тричі, розписали стільки само нічиїх і двічі програли.

Йохан Кройф Арена, Амстердам. Збірна Нідерландів / Фото: Getty Images

2021 року ситуація не стала принципово кращою – вони програли туркам (2: 4) і обіграли далеко не найсильніших суперників, Латвію і Гібралтар. Команда переживає етап перебудови і переходить на роботу з іншим тренером. Крім того, вже відомо, що через травми на Євро їй не допоможе капітан, однозначний лідер і один з найкращих центральних захисників світу – Вірджіл ван Дейк, а це величезна втрата.

Тому розраховуємо, що у зустрічі зі збірною Нідерландів команда Андрія Шевченка на емоціях від старту турніру і заважаючи на проблеми суперника набере щонайменше одне очко. Але навіть у випадку поразки проблеми в цьому не буде.

Обіграти головного андердога групи

17 червня, 16:00, Україна – Північна Македонія

Немає сумнівів, що збірна Північної Македонії – один з головних аутсайдерів всього турніру. Її гравці і фіни – дебютанти Євро, після фінів вони другі з кінця за сумарною вартістю складу (61,75 млн євро) і, безумовно, істотно поступаються нашій збірній у досвіді та класі команди, а також індивідуально. Їхні головні зірки – 37-річний переможець ЛЧ-2010 у складі Інтера Горан Пандев, 21-річний хавбек Наполі Еліф Ельмас і його 25-річний колега по амплуа Еніс Барді. Решта гравців куди скромнішого рівня. Як і персона тренера Ігора Ангеловського.

Збірна Північної Македонії – андердог нашої групи / Фото: Getty Images

Так, македонці сильні командним духом і спробують протиставити суперникам організовану колективну гру. Але давайте відверто: якщо не перемагати Північну Македонію, то на Євро нам можна і не їхати.

Тому розраховуємо, що в другому турі збірна України переможе і здобуде три очки.

Настроїтися на лобове протистояння

21 червня, 19:00, Україна – Австрія

У третьому турі нас чекає зустріч зі збірною Австрії. У Франка Фоди вельми боєздатний колектив, мініверсія збірної Німеччини. Особливо якщо зважати, що абсолютна більшість футболістів команди виступає в німецькій Бундеслізі. Наша історія протистоянь з австрійцями налічує два товариські поєдинки, в яких ми обмінялися перемогами.

Збірна Австрії. Третій суперник України на Євро / Фото: Getty Images

Можна припустити, що в підсумковому турі ми зустрінемося з ними в лобовому поєдинку. Ймовірно, не програти буде досить для того, щоб посісти місце вище за третє, хоча і воно з великою ймовірністю дасть путівку до плей-оф.

Під керівництвом Андрія Шевченка ми вже перемагали Швейцарію, а австрійці надто вже їх нагадують.

Друге місце і вендета в Лондоні

1/8 фіналу. Обігруємо Швейцарію

У разі нашого фінішу в груповому раунді як лідера квартету потенційними суперниками можуть бути кілька команд, серед них хтось із тріо Португалія – Франція – Німеччина (а воно нам так рано треба?!). Третє місце не гарантує вихід у плей-оф і відкриває численних можливих суперників. А от підсумкове друге місце в групі виведе нас на переможця квартету А, де зібрані збірні Туреччини, Італії, Швейцарії та Вельсу.

Збірна Швейцарії / Фото: Getty Images

У разі потрапляння на Швейцарію прагнення довести несправедливість рішення УЄФА і присудження нам технічної поразки за незіграний поєдинок з нею вийде на перший план. І за всіма розкладами що тоді, що влітку в команди Андрія Шевченка будуть вельми реальні шанси на успіх.

А якщо збірній України доведеться зустрітися з Італією, то, звичайно ж, нам допоможе італійський тренерський штаб, який досконально знає сильні й слабкі сторони "скуадра адзурі", ну а туркам ми не поступалися в останніх трьох зустрічах, а отже, точно навчилися грати проти них. Цей матч пройде в Лондоні на "Вемблі".

Нова сторінка в історії

1/4 фіналу. Перемагаємо Бельгію

І ось ми вперше в історії в чвертьфіналі чемпіонату Європи! Там наша команда зустрінеться, найімовірніше, з переможцем групи В, який на попередній стадії пройде суперника зі списку найкращих третіх місць. Переможець групи В, де зібрані данці, фіни, росіяни і бельгійці, загалом відомий вже тепер: перша команда рейтингу ФІФА – Бельгія.

Збірна Бельгії / Фото: Getty Images

Із "Червоними дияволами" ми ще ніколи не зустрічалися. Вони сильні й небезпечні, але Азар не в формі, захисники і воротар Шахтаря добре знають, як зупинити Лукаку, не давши йому забити жодного разу за Інтер у групі ЛЧ, "гірники" пам'ятають, як забивати Куртуа, ну а Зінченко майже брат-близнюк де Брюйне й особисто візьметься за його нейтралізацію.

Плюс статус фаворита цілком може запаморочити голову супернику сильному, однак аж ніяк не титулованому на рівні збірних. Тож буде складно, але впораємося.

Недавні знайомі

Півфінал. Б'ємо Кріштіану Роналду

У лондонський півфінал впевнено заходить переможець групи F. Тобто або Португалія, або Німеччина, або Франція.

Німці на такому тлі навряд чи оживуть, їхні справи останнім часом таки не надто переконливі, та й питання прощання з Йоахімом Левом навряд чи мотивує на трофей.

Французів ми недавно здивували на "Стад де Франс", зігравши внічию, так чому б не здивувати ще раз?! Знову-таки ефект недооцінки грандом скромного суперника для такої стадії ніхто не відміняв.

А португальців відносно недавно ми і зовсім обігравали. Вони відтоді не дуже змінилися.

Пам'ятати про подвиги греків і данців

Фінал. Витискаємо максимум!

Для успішного результату в кожному матчі, виходу в будь-який наступний раунд, потрапляння у фінал і створення великої сенсації з тріумфом на чемпіонаті Європи варто пам'ятати: хоч яким би сильним не був суперник, у складі його команди грають такі самі люди, схильні до помилок і залежні від морального стану.

Важливо бути добре готовими фізично, якісно організованими, сильними духом і правильно настроєними на кожного суперника. За той час, що Андрій Шевченко керує головною командою країни, йому вдавалося досягати бажаного результату, добиваючись від футболістів найбільш можливого. Тому хочеться сподіватися, що вдасться і цього разу, під час турніру тривалістю один місяць.

Згадаймо Євро-2004, в якому переможцем стала збірна Греції. Мало хто міг повірити, що елліни можуть бути здатні на таке. Вони насилу вийшли з групи, вибили французів, чехів, а в фіналі обіграли господарів чемпіонату – португальців. У шести матчах на турнірі підопічні Отто Рехагеля лише раз змогли забити більше ніж один гол за гру.

А в 1992 році велику сенсацію створили данці. Вони також вийшли з групи з великими труднощами, правда, відразу в півфінал, там довели зустріч з тоді ще чинними чемпіонами, голландцями, до серії пенальті, де мали більше щастя, а в фіналі впоралися з великими фаворитами – німцями.

Історія футболу знає чимало яскравих історій з фінальними сенсаціями. І українська нація чисельністю в 45 мільйонів людей в усьому світу буде сподіватися, що нова сенсація знову стане можливою, а створять її наші хлопці – футболісти головної команди нашої країни!

Календар матчів Євро-2020