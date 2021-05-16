Дружина Усика – зірка танцмайданчика! Тільки подивіться, як витанцьовує мати трьох дітей

Відео запального танцю Катерини Усик, з якою Олександр свого часу ледь не розійшовся через напад зіркової хвороби, показав світові менеджер боксера

Усик і його дружина Катерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

Олександр Усик, перш ніж стати боксером, займався танцями. Завдяки швидким ногам на рингу його майже неможливо піймати, і сам олімпійський чемпіон частенько хвалиться в соцмережах, як поєднує тренування з танцями.

Усик танцює Відео: Instagram

А от тепер у вболівальників з'явилася можливість оцінити, як танцює чарівна дружина Усика Катерина. Відео, як брюнетка в чорній сукні витанцьовує на підборах, опублікував у себе в інстаграм-сториз менеджер боксера Сергій Лапін.

Це просто вулкан емоцій!

Катерина Усик танцює Відео: Сергій Лапін Instagram

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик влаштував вечірку на пляжі на честь дня народження своєї дружини Катерини. Вона відбувалася в стилі 90-х.

Олександр Усик привітав дружину Катерину / Фото: Instagram

Відзначимо, що Олександр і Катерина одружені з 2009 року. У них троє дітей: старша дочка Ліза, сини Кирило і Михайло. Хоча ще до вступу в шлюб стосунки пари були на межі краху через зоряну хворобу Усика.

"Я теж людина і потрапив в ці лапи слави. Думаю, це сталося десь в 2006 році. Мені було 19 років, і я став призером дорослого чемпіонату Європи. І це аж вау: я став майстром спорту міжнародного класу, у мене підвищилася зарплата, мені дали премію. Природно, я думав, що я дуже крутий. По-моєму, ми навіть якось посварилися з моєю нинішньою дружиною і розійшлися. Вважав себе зіркою, ходив, як Макгрегор", – зізнавався Олександр Усик

Дружина Усика Катерина / Фото: XSport

Усик і його дружина Катерина / Фото: Instagram

Повернутися на землю, за словами боксера, йому тоді допоміг духівник.