Дружина зоряного динамівця кайфує на Балі

Дружина володаря Кубка кубків і Суперкубка-1975 у складі Динамо, ексглави ФФУ Анатолія Конькова Марія показала свої "пінні вечірки" на Балі, як вона називає катання на дошці для серфінгу.
"Хвиля сама себе не зловить, крихітко", – сказала Марія Конькова. І вирушила її підкорювати
Це дружині Анатолія Конькова вдалося.
"Серфити увечері – це... Як би пояснити... Це як" кайфуємо, сьогодні ми з тобою кайфуємо", – написала в Instagram Марія Конькова
"Це як пппппередайз?" – підколов її один з фоловерів
"Так! Як бааааааааунті", – відреагувала Конькова
Нагадаємо, подорож на Балі почалося для Марії Конькової не найкращим чином. Дружину ексглави ФФУ і її 8-місячну доньку Олександру замкнули в задушливому номері в Джакарті – відповідно до вимог карантину.
Але потім справи у них в екзотичних краях налагодилися. І нині Марія, схоже, відривається за повною програмою.
Додамо, що Анатолій Коньков і уродженка Узбекистану Марія (до заміжжя – Раупова) одружилися навесні 2017 року. Вінчалися в Києво-Печерській лаврі.
Конькову – 71 рік, його дружина – майже вдвічі молодша.