Дружина зоряного динамівця кайфує на Балі

Марія Конькова насолоджується вечірнім серфінгом. "Це як кайфуємо, сьогодні ми з тобою кайфуємо", – поділилася своїми відчуттями дружина ексглави ФФУ

Дружина Анатолія Конькова Марія / Фото: Instagram

Дружина володаря Кубка кубків і Суперкубка-1975 у складі Динамо, ексглави ФФУ Анатолія Конькова Марія показала свої "пінні вечірки" на Балі, як вона називає катання на дошці для серфінгу.

"Хвиля сама себе не зловить, крихітко", – сказала Марія Конькова. І вирушила її підкорювати

Це дружині Анатолія Конькова вдалося.

"Серфити увечері – це... Як би пояснити... Це як" кайфуємо, сьогодні ми з тобою кайфуємо", – написала в Instagram Марія Конькова

"Це як пппппередайз?" – підколов її один з фоловерів

"Так! Як бааааааааунті", – відреагувала Конькова

Нагадаємо, подорож на Балі почалося для Марії Конькової не найкращим чином. Дружину ексглави ФФУ і її 8-місячну доньку Олександру замкнули в задушливому номері в Джакарті – відповідно до вимог карантину.

Марія Конькова і її дочка / Фото: Instagram

Але потім справи у них в екзотичних краях налагодилися. І нині Марія, схоже, відривається за повною програмою.

Додамо, що Анатолій Коньков і уродженка Узбекистану Марія (до заміжжя – Раупова) одружилися навесні 2017 року. Вінчалися в Києво-Печерській лаврі.

Конькову – 71 рік, його дружина – майже вдвічі молодша.