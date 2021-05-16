Жена звездного динамовца кайфует на Бали

Мария Конькова наслаждается серфингом на закате. "Это как кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем", – поделилась своими ощущениями супруга экс-главы ФФУ

Супруга Анатолия Конькова Мария / Фото: Instagram

Супруга обладателя Кубка кубков и Суперкубка-1975 в составе Динамо, экс-главы ФФУ Анатолия Конькова Мария показала свои "пенные вечеринки" на Бали, как она называет катание на доске для серфинга.

"Волна сама себя не поймает, детка", – сказала Мария Конькова. И отправилась ее покорять

Это жене Анатолия Конькова удалось.

"Серфить на закате – это... Как бы объяснить... Это как "кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем", – написала в Instagram Мария Конькова

"Это как пппппэрэдайз?" – подколол ее один из фолловеров

"Да! Как бааааааааунти", – отреагировала Конькова

Напомним, путешествие на Бали началось для Марии Коньковой не лучшим образом. Жену экс-главы ФФУ и ее 8-месячную дочку Александру заперли в душном номере в Джакарте – в соответствии с требованиями карантина.

Мария Конькова и ее дочка / Фото: Instagram

Но затем дела у них в экзотических краях наладились. И сейчас Мария, похоже, отрывается по полной программе.

Добавим, что Анатолий Коньков и уроженка Узбекистана Мария (до замужества – Раупова) поженились весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

Конькову – 71 год, его супруга – почти вдвое моложе.