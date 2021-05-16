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Сексуальна велосипедистка повністю роздяглася заради фото на тлі океану

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 травня, 15:58
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Колишня спортсменка Люсія Яворчекова вийшла на пляж повністю оголена. Дівчина сфотографувалася біля пальми і в коментарі написала, що для неї океан більше ніж мрія
Люсія Яворчекова у всій красі
Люсія Яворчекова у всій красі / Фото: Instagram

Відома велосипедистка Люсія Яворчекова вкотре продемонструвала, що перехід у модельний бізнес не був помилкою. Красуня зі Словаччини опублікувала на своїй сторінці в Instagram гаряче оголене фото на тлі океану.

Дівчина і океан. Для неї океан був більше ніж мрія, це було місце, яке їй потрібно було відвідати, щоб знайти себе. А коли вона повернулася в місто, ви могли бачити сонце в її очах, вітер в її волоссі та смак нескінченної солі на її губах", – залишила коментар під фото Люсія.

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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