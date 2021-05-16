Жена Усика – звезда танцпола! Только посмотрите, как отплясывает мать троих детей

Видео зажигательного танца Екатерины Усик, с которой Александр в свое время едва не расстался из-за приступа звездной болезни, показал миру менеджер боксера

Усик и его жена Екатерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

Александр Усик, прежде чем стать боксером, занимался танцами. Благодаря быстрым ногам на ринге его почти невозможно поймать, и сам олимпийский чемпион частенько хвастается в соцсетях, как совмещает тренировки с танцами.

Усик танцует Видео: Instagram

Теперь же у болельщиков появилась возможность оценить, как танцует очаровательная супруга Усика – Екатерина. Видео, как брюнетка в черном платье лихо отплясывает на каблуках, опубликовал у себя в инстаграм-сториз менеджер боксера Сергей Лапин.

Это просто вулкан эмоций!

Екатерина Усик танцует Видео: Сергей Лапин Instagram

Напомним, накануне Александр Усик устроил вечеринку на пляже в честь дня рождения своей жены Екатерины. Она прошла в стиле 90-х.

Александр Усик поздравил жену Екатерину / Фото: Instagram

Отметим, что Александр и Екатерина женаты с 2009 года. У них трое детей: старшая дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил. А ведь еще до вступления в брак отношения пары были на грани краха из-за звездной болезни Усика.

"Я тоже человек и попал в эти лапы славы. Думаю, это произошло где-то в 2006 году. Мне было 19 лет, и я стал призером взрослого чемпионата Европы. И это прям вау: я стал мастером спорта международного класса, у меня повысилась зарплата, мне дали премию. Естественно, я думал, что я очень крутой. По-моему, мы даже как-то повздорили с моей нынешней супругой и разошлись. Я типа звезда, ходил, как Макгрегор", – признавался Александр Усик

Жена Усика Екатерина / Фото: XSport

Усик и его жена Екатерина / Фото: Instagram

Вернуться на землю, по словам боксера, ему тогда помог духовник.