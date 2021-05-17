Гаряча матуся! Дружина футболіста у чорному бікіні еротично піднімала маску на пляжі

Приголомшлива супутниця зірки американського футболу Роба Гронковскі, модель купальників Камілла Костек, створила свою колекцію і знялася в рекламі біля моря

Камілла Костек створює власні купальники / Фото: Instagram

Зірка американського футболу Роб Гронковскі потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли зловив м'яч, викинутий з вертольота з висоти 185 метрів. Але не менше, ніж переможець 55-го Супербоула у складі Тампа-Бей Баккенірс, в Америці популярна його дружина, модель купальників і телеведуча Камілла Костек, яка вже створює власні бікіні.

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"Це був мій перший костюм, який я розробила разом з командою. Для мене була так важлива кожна деталь! Це моя мрія ожила в бікіні", – написала Камілла в Instagram. А сусідню партію фото підписала: "Упс, я впустила маску..."

"Гаряча матуся", "Приголомшливе видовище", "Неймовірна краса", – захоплювалися американкою шанувальники.

Камілла Вероніка Костек – американська модель і телеведуча. Починала в групі підтримки команд в американському футболі. Вперше вона отримала визнання за свою роботу з Reebok, а потім стала неймовірно популярною завдяки рекламі купальників і регулярній появі в Sports Illustrated Swimsuit Issue, зокрема, на обкладинці видання 2019 року. А з 2021 року красуня-блондинка є ведучою ігрового шоу Wipeout.

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