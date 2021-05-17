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Гаряча матуся! Дружина футболіста у чорному бікіні еротично піднімала маску на пляжі

Олена Павлова, Андрій Трофімов
17 травня, 13:33
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Приголомшлива супутниця зірки американського футболу Роба Гронковскі, модель купальників Камілла Костек, створила свою колекцію і знялася в рекламі біля моря
Камілла Костек створює власні купальники
Камілла Костек створює власні купальники / Фото: Instagram

Зірка американського футболу Роб Гронковскі потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли зловив м'яч, викинутий з вертольота з висоти 185 метрів. Але не менше, ніж переможець 55-го Супербоула у складі Тампа-Бей Баккенірс, в Америці популярна його дружина, модель купальників і телеведуча Камілла Костек, яка вже створює власні бікіні.

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"Це був мій перший костюм, який я розробила разом з командою. Для мене була так важлива кожна деталь! Це моя мрія ожила в бікіні", – написала Камілла в Instagram. А сусідню партію фото підписала: "Упс, я впустила маску..."

"Гаряча матуся", "Приголомшливе видовище", "Неймовірна краса", – захоплювалися американкою шанувальники.

В тренді

Камілла Вероніка Костек – американська модель і телеведуча. Починала в групі підтримки команд в американському футболі. Вперше вона отримала визнання за свою роботу з Reebok, а потім стала неймовірно популярною завдяки рекламі купальників і регулярній появі в Sports Illustrated Swimsuit Issue, зокрема, на обкладинці видання 2019 року. А з 2021 року красуня-блондинка є ведучою ігрового шоу Wipeout.

Раніше ми розповідали, як спокуслива рестлерша запалювала в еротичній білизні і бікіні.

А сексуальна українка з MMA осідлала мотоцикл і помчала легендарною трасою в Америці.

Відео: Instagram

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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