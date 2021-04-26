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Це треба бачити: футболіст зловив м'яч, кинутий з висоти 185 метрів

26 квітня, 19:12

Олена Павлова Олена Павлова

Переможець останнього Супербоула футболіст Роб Гронковскі встановив рекорд Книги рекордів Гіннесса, коли зафіксував в руках шкіряний снаряд

Роб Гронковскі

Роб Гронковскі / Фото: Instagram

Зірка американського футболу Роб Гронковскі вписав своє ім'я в Книгу рекордів Гіннеса. Гронковскі встановив нове світове досягнення, коли спіймав м'яч, викинутий з висоти 185 метрів. А в лютому Гронковскі в складі Тампа-Бей Баккенірс виграв 55-й Супербоул.

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М'яч на рекорд кидали з кабіни вертольота, який завис над стадіоном. І 31-річному футболістові вдалося зловити його з третьої спроби. Встановлення рекорду підтверджено відео і уболівальниками, що спостерігали за тим, що відбувалося, прямо на полі. Попередній рекорд становив 170 метрів.

Роб Гронковскі зловив м'яч, викинутий з вертольота з висоти 185 метрів Відео: Instagram

Гронковскі виступає за Тампу з 2020 року і вже встиг виграти з нею Супербоул. Раніше спортсмен ставав чотириразовим чемпіоном Національної футбольної ліги (НФЛ) у складі Нью-Інгленд Патріотс. На рахунку спортсмена також і звання найрезультативнішого тайт-енду в історії НФЛ – в 2011 році він набрав 18 тачдаунов в одному сезоні, 17 з яких були прямими пасами від квотербека.

Раніше футболіст влаштував криваву бійню. Колишній гравець в американський футбол Філліп Адамс розстріляв сім'ю відомого лікаря.

Радість вболівальників "Тампа-Бей Бакканірс" після перемоги в Супербоула Відео: Reuters
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