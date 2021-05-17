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Леді-байк! Сексуальна українка з MMA осідлала мотоцикл і помчала по легендарній трасі

Олена Павлова Олена Павлова
17 травня, 10:25
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Олена Овчинникова готується в Америці до свого наступного бою в змішаних єдиноборствах, але львів'янка знайшла час, щоб здійснити свою мрію
Олена Овчинникова у захваті від свого мотоцикла
Олена Овчинникова у захваті від свого мотоцикла / Фото: Instagram

Український боєць змішаних єдиноборств Олена Овчинникова, яка до карантину виступала у промоції Bellator, готується до свого наступного бою в США. А між тренуваннями Олена змогла частково здійснити свою мрію. Спортсменка любить мотоцикли і, нарешті, проїхалася на байці по легендарній трасі.

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"Уже кілька років мріяла проїхати по легендарної Route 66 на мотоциклі. Це мрія багатьох байкерів... Нарешті здійснилася! Але моя мрія збулася ще не на 100%. Я хочу проїхати по цій трасі не одна, з міста в місто, зупиняючись у відомих місцях. Впевнена, що скоро так і буде! Вірте у мрію – немає нічого неможливого!", – написала Олена в Instagram

"Леді-байк", "Фото – вогонь!", – писали фоловери спортсменки. "Костюм супер", – оцінили зовнішній вигляд українки, яка для поїздки вибрала чорний топ і облягаючі штани.

Нагадаємо, що Овчинникова є чемпіонкою Європи зі змішаних бойових мистецтв, а також чемпіонка світу з кікбоксингу та тайського боксу. У MMA українка провела 19 боїв, в яких здобула 13 перемог і 6 разів програла.

Раніше українська зірка боїв в клітці прикрилася двома квітками в басейні.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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