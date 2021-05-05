Русский
$ 27,73
33,51
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Гаряче від одного погляду на цю блондинку! Пляжна мода від розкішної дружини футболіста

5 травня, 20:19

Олена Павлова Олена Павлова

Карколомна дружина зірки американського футболу Роба Гронковскі, модель купальників Камілла Костек, представила нову сексуальну колекцію

Камілла Костек

Камілла Костек / Фото: Instagram

Зірка американського футболу Роб Гронковскі потрапив до Книги рекордів Гіннесу, коли зловив м'яч, викинутий з вертольота з висоти 185 метрів. Але найбільше переможець 55-го Супербоула у складі Тампа-Бей Баккенірс пишається дружиною, моделлю купальників і телеведучої Каміллою Костек. А днями красуня представила нову колекцію бікіні.

Реклама

Читайте також: Американська бомба! Чуттєва модель купальників, яка вразила зірку футболу

"Камілла, як ти себе почуваєш в цьому костюмі?" Я відчуваю себе іконою ", – написала дівчина враження від білосніжного купальника в Instagram

"У вогні!", "Розкішна", Ти взагалі реальна ", – захоплено відгукнулися шанувальники моделі.

Реклама

Камілл Вероніка Костек – американська модель і телеведуча. Вперше вона получ1іла визнання за свою роботу з Reebok, а потім стала неймовірно популярна завдяки рекламі купальників і регулярного появи в Sports Illustrated Swimsuit Issue, включаючи обкладинку видання 2019 року. А з 2021 року красуня-блондинка є провідною ігрового шоу Wipeout.

Реклама

Раніше ми розповідали, як спокуслива рестлерша запалювала в еротичній білизні і бікіні .

Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Вони мене мучили!" Дар'я Білодід позбулася чотирьох зубівІнші
Лілія Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнати
Лілія Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнатиІнші
Смачна паска з апельсином і маршмеллоу: українська біатлоністка пече шедеври
Смачна паска з апельсином і маршмеллоу: українська біатлоністка пече шедевриІнші
І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фото
І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фотоІнші
Хімія довела до того, що мені було все одно: українська гімнастка бореться з пухлиною
Хімія довела до того, що мені було все одно: українська гімнастка бореться з пухлиноюІнші
АСЖУ обере найкращих 7 травня на церемонії
АСЖУ обере найкращих 7 травня на церемонії "Найкращі спортивні медіа України 2020"Інші

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти