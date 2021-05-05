Гаряче від одного погляду на цю блондинку! Пляжна мода від розкішної дружини футболіста

Камілла Костек / Фото: Instagram

Зірка американського футболу Роб Гронковскі потрапив до Книги рекордів Гіннесу, коли зловив м'яч, викинутий з вертольота з висоти 185 метрів. Але найбільше переможець 55-го Супербоула у складі Тампа-Бей Баккенірс пишається дружиною, моделлю купальників і телеведучої Каміллою Костек. А днями красуня представила нову колекцію бікіні.

Реклама

Читайте також: Американська бомба! Чуттєва модель купальників, яка вразила зірку футболу

"Камілла, як ти себе почуваєш в цьому костюмі?" Я відчуваю себе іконою ", – написала дівчина враження від білосніжного купальника в Instagram

"У вогні!", "Розкішна", Ти взагалі реальна ", – захоплено відгукнулися шанувальники моделі.

Реклама

Камілл Вероніка Костек – американська модель і телеведуча. Вперше вона получ1іла визнання за свою роботу з Reebok, а потім стала неймовірно популярна завдяки рекламі купальників і регулярного появи в Sports Illustrated Swimsuit Issue, включаючи обкладинку видання 2019 року. А з 2021 року красуня-блондинка є провідною ігрового шоу Wipeout.

Реклама

Раніше ми розповідали, як спокуслива рестлерша запалювала в еротичній білизні і бікіні .

Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів