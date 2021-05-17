Дика і вільна в крихітному бікіні. Пейдж Ванзант знову порадувала фанів своїм тілом

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант поки не думає про повернення в октагон. Дівчина вирішила заробляти гроші легшим шляхом. Продажем своїх сексуальних фотографій. Частину з яких вона викладає у відкритому доступі.
Черговий пост Ванзант в Instagram зібрав вже понад 100 тисяч лайків.
"Молода, дика і вільна. Назавжди", – підписала фото Пейдж.
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