Дика і вільна в крихітному бікіні. Пейдж Ванзант знову порадувала фанів своїм тілом

Одна з найкрасивіших дівчат зі змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант показала в соцмережах свою ідеальну фігуру

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант поки не думає про повернення в октагон. Дівчина вирішила заробляти гроші легшим шляхом. Продажем своїх сексуальних фотографій. Частину з яких вона викладає у відкритому доступі.

Черговий пост Ванзант в Instagram зібрав вже понад 100 тисяч лайків.

"Молода, дика і вільна. Назавжди", – підписала фото Пейдж.

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