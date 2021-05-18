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Горячие фото гольфистки, ушедшей в модельный бизнес

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 мая, 00:37
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Кэти Кирни могла стать успешной гольфисткой, как этого хотел ее отец, но выбрала карьеру в модельном бизнесе. Судя по ее фото в соцсетях, выбор она сделала правильный
Кэти Кирни занималась гольфом, но нашла себя в модельном бизнесе
Кэти Кирни занималась гольфом, но нашла себя в модельном бизнесе / Фото: Instagram

Очаровательная дочь игрока в американский футбол Тима Кирни Кэти по указке отца с детства занималась гольфом, затем пробовала себя в журналистке, но в итоге остановилась на карьере модели. И выбор явно был сделан правильно. Вы только посмотрите на ее шикарные формы!

Кстати, девушка подавала надежды еще в юном возрасте, ведь уже в 2012 году завоевала титул Мисс Миссури и также принимала участие в конкурсе Мисс США.

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