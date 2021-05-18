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Дівчина лідера Шахтаря поділилася кадрами гарячого відпочинку в Ізраїлі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 травня, 10:30
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В Ейлаті нині плюс 37. І на сонці щічки коханої півзахисника Манора Соломона Дано вже вкрилися рум'янцем – дивіться знімки з берегів Червоного моря
Манор Соломон і його дівчина Дана
Манор Соломон і його дівчина Дана / Фото: Instagram

Один із лідерів Шахтаря Манор Соломон відпустку після завершення чемпіонату України проводить у себе на батьківщині, на півдні Ізраїлю. Місцем відпочинку 21-річний півзахисник і його кохана Дана Вошина обрали курортне місто на узбережжі Червоного моря – Ейлат.

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Як розповіла Дана, у них нины плюс 37. На такому сонці у дівчини вже встигли покритися рум'янцем щічки.

Фотографіями в бікіні і вечірній сукні з Ейлата дівчина Манора Соломона поділилася у себе в Instagram.

Нагадаємо, що недавно красуні Дані Вошиній, яка заволоділа серцем ізраїльського легіонера "гірників" Манора Соломона, виповнився 21 рік. Подарунком від футболіста стала прогулянка над Києвом на вертольоті.

Манор Соломон і його дівчина Дана
Манор Соломон і його дівчина Дана / Фото: Instagram

Дивіться більше фото коханої дівчини Соломона

Дивіться, як забиває Манор Соломон

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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